مصرع مهاجم أمام منزل السفير الإيراني بالنمسا

فيينا(صدى):

أفادت الشرطة النمساوية، صباح اليوم الإثنين، أن نمساويًا يبلغ من العمر 26 عام، كان يحمل سكينًا أمام مقر السفير الإيراني في ” فيينا ” ، ليرديه الجندي قتيلًا .

ووفقًا للتفاصيل التي أوردتها الشرطة، فإن النمساوي هاجم الجندي الذي كان يحرس المكان بمفرده، في وقت متأخر من يوم أمس الموافق الأحد، ليقم الجندي برش رذاذ الفلفل على المهاجم، ولكن بعد نشوب الصراع الذي أعقب ذلك، أطلق الجندي أربع طلقات من سلاحه على المهاجم؛ مما أسفر عن إصابته بجروح قاتلة، أودت بحياته في منطقة ” هايتزينغ ” الغربية.

ونشرت الشرطة النمساوية، عناصر أمن إضافية، عند المباني الدبلوماسية الأخرى في ” فينا ” ، موضحة أن دوافع المهاجم لا تزل خفية بالنسبة لهم.