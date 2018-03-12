لزيادة طبيعية في الوزن دون أضرار .. عليك بالزبيب

متابعات(صدى):

إذا كنتِ تعانين من النحافة الزائدة، فلا شك أنّك تبحثين عن الأطعمة التي يمكن ان تزيد وزنك وبطريقة طبيعية لا تسبّب لكِ أي ضرر. فاكتشفي اهمية الزبيب لتحقيق ذلك!

فوائد الزبيب لزيادة الوزن

تبرز فائدة الزبيب في زيادة الوزن من خلال دوره المذهل في تحسين صحة الهضم، وهي من الفوائد غير المعروفة كثيراً، حيث إن تناول الزبيب يومياً يساعد على معالجة الإمساك والتخلص من السموم الناتجة عن الأكل.

إذا تمّ تناول كمية صغيرة منه، يمكن أن يسبّب تراجع الوزن لغناه بالألياف والطاقة. أمّا تناول كميات كبيرة من الزبيب تؤدّي إلى زيادة الوزن ويمدّ الجسم بالطاقة اللازمة خلال النهار، وبالتالي تساعد في زيادة الوزن دون أي ضرر. كما أنّ الزبيب مفيد جداً لمشاكل العظام ومصدر مهمّ للكالسيوم، وبالتالي يقوّي الجسم لاكتساب الوزن.

كيف يجب تناول الزبيب لزيادة الوزن؟

من المفضّل عدم تناول الزبيب وحده، ويمكن مزجه مع التين المجفف الذي يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية الضرورية لزيادة الوزن.

إنقعي 6 حبات من التين المجفف و30 غراماً من الزبيب في الماء طوال الليل وتناوليها في اليوم التالي. يمكنك تناولها 5 أيام في الأسبوع، وستلاحظين النتائج بعد شهر كأقصى مهلة.

كما يمكنك تناوله مع المكسرات، كاللوز والجوز، الغنية بالسعرات الحرارية. وهي أفضل ما يمكن تناوله كوجبة خفيفة.