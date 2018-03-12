مشاهد حية لأعظم مباراة ملاكمة في التاريخ ” لقاء القرن “

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو يتضمن لقطات نادرة لأعظم مباراة في تاريخ الملاكمة، التي أسقط فيها محمد علي كلاي بطل العالم فورمان، في الجولة الثامنة.

حيث كانت المباراة بمثابة مشهدًا سينمائيًا داخل الحلبة، فيما تعد هذه المباراة هي أول خسارة لبطل العالم فورمان.

وذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الفيديو على موقع ” تويتر ” ، أن هذا اللقاء كان قد أقيم في زائير ” الكونغو ” ، عام 1974م.