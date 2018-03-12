مشاهد حية لأعظم مباراة ملاكمة في التاريخ ” لقاء القرن “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو يتضمن لقطات نادرة لأعظم مباراة في تاريخ الملاكمة، التي أسقط فيها محمد علي كلاي بطل العالم فورمان، في الجولة الثامنة.
حيث كانت المباراة بمثابة مشهدًا سينمائيًا داخل الحلبة، فيما تعد هذه المباراة هي أول خسارة لبطل العالم فورمان.
وذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الفيديو على موقع ” تويتر ” ، أن هذا اللقاء كان قد أقيم في زائير ” الكونغو ” ، عام 1974م.
لقاء القرن كما يطلق عليه واعظم مباراة في تاريخ الملاكمة .. كلاي يُسقط فورمان بطل العالم في الجولة ٨ .. كان مشهد سينمائي داخل الحلبة واول خسارة لفورمان .. اللقاء كان في زائير عام ١٩٧٤ pic.twitter.com/IAM1sNJ9NN
— مــ جميـل ـاضي (@rakansooltaan) March 12, 2018
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