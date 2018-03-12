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  3. باكستاني يتحدي زميله برفع حمار

باكستاني يتحدي زميله برفع حمار




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1455 ] نشر منذ 57 دقيقة

هيوان كلب

[ عدد التعليقات: 2790 ] نشر منذ 35 دقيقة

الحمار مايدري ايه اللي حصل له-
الباكستانين واليمنه وبعض المصريين فيهم قوه في ظهورهم نجد في محلات الموكيت والأدوات الكهربائيه-يحملون شي مهيل -تشتري لك اكبرنوع ثلاجه يطلعه للادوار العليا على ظهره–ولا ننسى الأفغان-

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