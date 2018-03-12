باكستاني يتحدي زميله برفع حمار

الإثنين 12
مارس
هيوان كلب
الحمار مايدري ايه اللي حصل له-
الباكستانين واليمنه وبعض المصريين فيهم قوه في ظهورهم نجد في محلات الموكيت والأدوات الكهربائيه-يحملون شي مهيل -تشتري لك اكبرنوع ثلاجه يطلعه للادوار العليا على ظهره–ولا ننسى الأفغان-
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الريان[ عدد التعليقات: 1455 ] نشر منذ 57 دقيقة
هيوان كلب
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2790 ] نشر منذ 35 دقيقة
الحمار مايدري ايه اللي حصل له-
الباكستانين واليمنه وبعض المصريين فيهم قوه في ظهورهم نجد في محلات الموكيت والأدوات الكهربائيه-يحملون شي مهيل -تشتري لك اكبرنوع ثلاجه يطلعه للادوار العليا على ظهره–ولا ننسى الأفغان-