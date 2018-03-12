الإطاحة بسيدة تحمل ألف قرص مخدر إلى جدة من مصر

القاهرة(صدى):

أطاحت الشرطة في مطار برج العرب بالأسكندرية، بمسافرة تدعى ” ن.ح.أ ” وتبلغ 28 عاماً من العمر، وبحوزتها 1139 قرص مخدر تامول ترامادول-زانيكس.

ونجحت شرطة المطار، من ضبط المسافر إثناء إنهاء أجراءات سفرها على متن الرحلة رقم 451 التابعة لشركة أير كايرو المتجهة إلى مدينة جدة.

واعترفت السيدة، بأن المضبوطات خاصة بزوجها ” م.م.ع ” 39 سنة ويعمل مندوب مبيعات، حيث تم تقييد المحضر برقم جنايات ثان العامرية، على أن يتم عرضها على النيابة.

يذكر أن السيدة حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق ومقيمة بكليوباترا دائرة قسم سيدي جابر، بالإسكندرية.