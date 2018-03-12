فيديو يظهر لحظة سقوط مروحية في نهر بنيويورك

نيويورك(صدى):

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم المروحية التي سقطت في النهر الشرقي في ضاحية مانهاتن بمدينة نيويورك.

وذكرت سلطات الأمن الأمريكية في توضيح لها اليوم الاثنين أن شخصين قتلا في موقع الحادث عقب سقوط الطائرة التي كان على متنها خمسة ركاب.

وأضافت أن رجال الإنقاذ تمكنوا في المقابل من انتشال الركاب الثلاثة الآخرين الذين تم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة إلا أنهم توفوا في وقت لاحق ، مشيرة إلى أن الطيار تمكن من تحرير نفسه وتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى لمراقبة حالته.

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