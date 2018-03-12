” هدف ” يتحمل 15% من إجمالي أجر المواطن و 20% من أجر المواطنة

عادل الحربي (صدى):

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، للمنشآت الراغبة في التسجيل إلكترونياً في برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت الاطلاع على الشروط من خلال زيارة موقع ” هدف ” الإلكتروني: هنا .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أباالخيل: إن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، مشيرًا إلى أن ” هدف ” سيساهم بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظف.

وأكد على أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وبيّن المتحدث الرسمي أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل، دا