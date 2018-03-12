بالفيديو.. لفتة إنسانية رائعة من إمام المسجد الحرام لشيخه الباكستاني

إسلام آباد(صدى):

كرم الشيخ صالح آل طالب، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، شيخه الباكستاني محمد صابر السليماني، الذي حفظ القرآن على يديه في الرياض قبل 35 عامًا حينما كان صبيًا.

جاء ذلك بمساعدة نواف المالكي، سفير المملكة لدى باكستان، خلال زيارة ” آل طالب ” لباكستان الأيام الجارية.

وقدم ” آل طالب ” هدية لشيخه الباكستاني، تعبيراً عن وفائه وامتنانه له، لافتًا لأنها مجرد ذكرى وإلا فحقه عليه كبير، وأنه يدعو له دائماً عند الكعبة المشرّفة.

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