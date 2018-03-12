خرج خلالها الدون باكيا.. أعنف مواجهة في تاريخ كأس العالم

نواف السالم(صدى):

ثلاثة أشهر تفصلنا عن الحدث الأهم والأكثر شعبية كرويًا، وهو مونديال روسيا 2018، الذي يترقبه مشجعي كرة القدم حول العالم بشغف.

وعلى مدار 21 عامًا حملت بطولة كأس العالم بين طياتها العديد من الأحداث مابين مثير ومفاجيء، بعضها يحمل لحظات سعادة وأخرى حزينة، وغالبًا ما تحمل شعور الغضب الذي ينتج عن الحماس الزائد من اللاعبين.

وفي هذا الصدد ترصد ” صدى ” أحد تلك الوقائع التي حدثت في كأس العالم 2006 الذي نظمته ألمانيا.

كان منتخبي هولندا، والبرتغال هما بطلي مباراة مثيرة جمعت بينهما في الدور الـ 16 من كأس العالم؛ حيث شهدت المواجهة بينهما صراع كبير، وانتهت بفوز المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في الدقيقة 23.

وتسبب الصراع بين المنتخبين في أن يتم إطلاق مصطلح ” معركة نورمبيرج ” ، وهو الملعب الذي انطلقت عليه المباراة.

وقام حكم مباراة هولندا والبرتغال بإظهار 16 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء، وهو أمر نادرًا ما يحدث في الساحة الخضراء، حيث لم تشهد مسبقًا مباريات تحت إدارة الفيفا تلك الواقعة.

وكانت الواقعة الأبرز والأعنف في المباراة هي لحظة تدخل لاعب المنتخب الهولندي خالد بولحروز فى الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، على كريستيانو رونالدو نجم البرتغال.

وتسبب تدخل ” بولحروز ” العنيف في حرمان الدون من استكمال المباراة، وهو ما جعله يخرج باكيًا من المباراة في الدقيقة 37، وحصل على إنذار حينها لاعب هولندا.

وكان هناك 9 بطاقات صفراء من نصيب البرتغال، بينما حصل لاعبي هولندا على 7 بطاقات صفراء، وتم طرد لاعبين من المنتخب البرتغالي، و أثنين من هولندا.