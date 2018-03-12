بعد نجاح أغنية غزالي أحلام توجه رسالة قوية لـ ” سعد لمجرد “

أماني الغامدي(صدى):

وجهت المطربة الإماراتية أحلام رسالة قوية للمطرب المغربي سعد لمجرد، وذلك عن طريق نشر صورة له من كليب أغنيته الجديدة ” غزالي ” ، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور ” انستجرام ” لتهنئ سعد بنجاح الكليب.

وقالت أحلام : ” المعلم ونقطة ع السطر الله يحميك ويحرسك يا ولد المغرب العظيم سعد المجرد فخورة فيك “.

كما تشارك أحلام حاليًا في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ” The Voice ” بجانب النجم محمد حماقي والفنانة أليسا وعاصي الحلاني.

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