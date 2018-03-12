القبض على عصابة آسيوية تخصصت بسرقة الكيابل النحاسية بجازان

تركي السالم(صدى):

تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة في مركز شرطة محافظة صبيا، من الإطاحة بعصابة آسيوية مكونة من 7 أشخاص، يمتنهون سرقة الكيابل وقطع الغيار، وتجميعها داخل حوش بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا.

وبالتطرق للتفاصيل، تم وضع الموقع تحت المراقبة، وتمت عملية الدهم؛ التي أسفرت عن ضبط أفراد التشكيل العصابي الآسيوي كافة، وعددهم ٧، إضافة إلى ضبط عديد من الكيابل المنوّعة، نحاسية وفضية، وعدد كبير من قطع الغيار الأخرى، كما تمّ العثور على مخبأ سرّي داخل الحوش، عثر به على مبلغ ٧٥٠٠ ريال.

وفي هذا السياق، أعرب مدير شرطة منطقة جازان، رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني؛ شكره لرجال الأمن، بشرطة محافظة صبيا؛ مطالبًا بمضاعفة الجهود.