جثث رضع بالحبل السري داخل زجاجات في منزل مهجور

طوكيو(صدى):

كشفت وكالات أنباء يابانية، اليوم الإثنين، عن العثور على جثث رضع محفوظة بداخل زجاجات في منزل يتم تجديدة في العاصمة طوكيو.

وأوضحت الوكالات أن عمال النظافة عثروا على حوالي ثلاث أو أربع زجاجات تحت أرضية منزل مهجور منذ ثلاث سنوات، لافتين إلى أن الزجاجات تحتوي على جثث رضع مازال الحبل السري متصلًا ببعضهم.

وفي السياق نفسه، أشارت وكالات الأنباء، إلى أن المنزل كان يعيش به طبيب توليد، ثم اشتراه شخصًا آخر يقوم بتجديدة للانتقال إليه، حين تم العثور على الجثث التي تُحفظ في مادة تشبه الفورمالين.