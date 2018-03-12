لأول مرة.. تصريحات خاصة لأنجلينا جولى عن علاقتها بأبنائها

نورة الشهري (صدى):

كشفت النجمة العالمية أنجيلينا جولي لأول مرة أشياء خاصة عن حياتها مع أبنائها وعلاقتها بهم.

حيث قالت جولي ” أصبحت لا أجد وقتًا للاسترخاء وعندما يطالبني الناس بالراحة فان هذا الأمر يعصبني أكثر بل إنه يقودوني للجنون، وأعتقد أن الكثير من الأمهات لا يجدن وقتا للراحة وبطريقة ما نجد متعة حقيقية في ذلك “.

وتابعت جولي أيضًا : ” حتى إذا حاولت أخذ حمام ، سوف ينتهي بي الأمر مع اثنين من أطفالي معي بالداخل ، لكنه أمر رائع “.

و تعتقد جولي أن التعاطف هو أهم درس تحتاج تعليمه للأطفال، وأنها إذا انساقت حول احتياجاتها ورغباتها فهذه أنانية، وفي النهاية حياة غير سعيدة.