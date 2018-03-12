بالصور.. تدشين مهرجان التاجر الصغير في مدارس الرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشن مدير مكتب التعليم بالرائد الدكتور عبدالله بن محمد المهنا مهرجان التاجر الصغير تحت عنوان ( دلني على السوق ) المقام في مدرسة ابن ماجة الابتدائية .

وكان في استقباله قائد المدرسة الأستاذ صالح الصنيتان و المشرف العام على السوق رائد النشاط الأستاذ غرمان الشهري حيث يتكون السوق من 20 محل تجاري ، ٦ مباسط و ٦ أركان لتمثيل الأدوار الحكومية .

وفي ختام التدشين أشاد المهنا بهذا المهرجان مثنياً على أهدافه ، وعلى رأسها تعويد وتدريب الطلاب على سوق العمل باستخدام استراتيجية المحاكاة وتمثيل الأدوار وأوضح المهنا أن هذا السوق مواكب للتحول الوطني و مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث يتم تدريب الطلاب وفق نموذج سوق تجاري يحاكي تماماً الأسواق التجارية الكبرى مع توفر بعض الأركان والجهات الحكومية التي يرتبط بها التاجر.

يُذكر أن من الأهداف الخاصة لهذا المهرجان تعويد الطالب على الحوار وقوة التفاوض في البيع والشراء وتحمل المسؤولية والتعاون بين الطلاب وتعزيز ثقة الطالب بنفسه والانخراط في المجموعات الطلابية.

وقد بلغ عدد الطلاب المشاركين بالبرنامج ١٢٠ طالب و ما زال التوافد مستمراً حتى يوم الخميس ومتوقع لأعداد الزوار للمهرجان من الطلاب أكثر من ٥٠٠ طالب.