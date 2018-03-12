بالفيديو.. الموسيقى تسحر طفل مصاب بمتلازمة ” داون “

متابعات(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل مصاب بمتلازمة ” داون ” ، حيث تمكنت أسرته من تغيير سلوكه، عن طريق الموسيقى، حيث يرصد المقطع تفاعل الطفل وانصاته للموسيقى.

ويظهر في الفيديو، الطفل الذي يبلغ عامين، وهو يستمع بإمعان لعزف أخته على الجيتار، فعلى الرغم من حداثة سنه، إلا أنه استطاع أن يواكب عزف شقيقته، كما بدأ بالغناء لأول مرة.

يُذكر أن متلازمة ” دوان ” ، تنتج عن تغير في كروموسات الجسم، كما يؤدي لخلل في النمو الجسدي والذهني.