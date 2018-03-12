صحة حفر الباطن تؤمن 100 جهاز مصنع للأكسجين للمرضى

نايف السالم(صدى):

أعلنت صحة حفر الباطن عن تأمين 100 جهاز مصنع للأكسجين لمرضى مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، التي ستسهم – بإذن الله – في تخفيف معاناة المرضى المعتمدين على الأكسجين، إضافة إلى تقليل فترات مكوث المرضى في المستشفى ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية مع ذويهم بشكل أفضل.

يذكر بأن الجهاز يتميز بخفة الوزن وسهولة نقله من مكان لآخر.

من جانب آخر أعلنت الصحة في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها عام 2017م عن إضافة 65 مركز صحي جديد خلال العام 2017م ليرتفع إجمالي عدد المراكز الصحية التابعة للصحة إلى 2390 مركز بدلاً من 2325 مركز، حيث أسهمت هذه الـمراكز في توفير خدمة صحية أقرب لأكثر من 300.000 ألف مواطن، وتم دعم هذه المراكز بكافة احتياجاتها من القوى العاملة والأجهزة والمستلزمات، فيما تم تخصيص 39 مركز صحي جديد بساعات عمل ممتدة إلى 11 مساء ليصبح إجمالي العدد 204 مراكز صحية تعمل حتى الساعة 11 مساء بدلاً من 165 مركز في السابق.