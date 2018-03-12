النفط يرتفع هامشيا بدعم من تراجع منصات التنقيب الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ارتفاعًا هامشيًا في مستوياتها، مدعومة من تراجع عدد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسلة 0.14% إلى 65.58 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلو للخام الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1% إلى 62.09 دولار للبرميل.

وكانت شركة الخدمات النفطية ” بيكرهيوز ” عن تراجع عدد منصات التنقيب الأمريكية الأسبوع الماضي للمرة الأولى في نحو شهرين إلى 796 منصة، كما كشفت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي أكبر عدد وظائف في أكثر من عام ونصف، حيث أضيفت 313 ألف وظيفة جديدة خلال فبراير.