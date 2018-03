صاحب الأغنية الأشهر في العالم يفوز بجائزة فنان العام اللاتيني

أماني الغامدي(صدى):

فاز المطرب لويس فونسى بجائزة iHeartRadio وهي جائزة فنان العام اللاتيني، وذلك بعد النجاح العالمي الذي حققته أغنيته ديسباسيتو والتي فازت أيضًا بجائزة iHeartRadio أغنية العام اللاتينية.

بينما فازت النجمة تايلور سويفت بجائزة iHeartRadio فنانة العام، كما فاز المطرب العالمي إيد شيران بجائزة iHeartRadio أغنية العام عن أغنية Shape Of You.

حيث قدم شيران عرضه من خلال فيديو لايف من أستراليا لينقل عرضه مباشرة للحضور بالحفل عوضًا عن غيابه.

كما حصل النجم بون جوفي على جائزة ” iHeartRadio Icon Award ” في حفل توزيع جوائز iHeartRadio Music Awards، وذلك بعد أن قدم عدد من الأغنيات خلال عرضه في الحفل ومنها Shot Through the Heart و It’s My Life.