” بتكوين ” تتعافى هامشيا من خسائرها الأسبوعية

عادل الحربي(صدى):

بدأت العملة الرقمية ” بتكوين ” طريقها في التعافي من خسائرها، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعدما سجلت خسائر أسبوعية خلال الأسبوع الماضي نحو 20%.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 0.40% إلى 9571 دولارًا، في تمام الساعة الـ09:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وصعدت ” إثريوم ” بنسبة 0.65% إلى 726 دولار، بينما انخفضت ” الريبل ” بنسبة 1% إلى 82 سنتًا، وهبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 1.70% إلى 1120 دولار.

كما تعافت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر والذي سجلته خلال تعاملات الجمعة عند 344 مليار دولار، حيث سجلت اليوم 388 مليار دولار.

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