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بالفيديو.. لقطات نادرة من زيارة الرئيس السادات للرياض

بالفيديو.. لقطات نادرة من زيارة الرئيس السادات للرياض
حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأثنين، مقطعًا فيديو يتضمن لقطات حية من زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، للعاصمة الرياض.

وذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، أن هذه المشاهد قد تم تصويرها خلال السبعينات من القران الماضي، فيما تضمن الفيديو مشاهد من استقبال المواطنين بالمملكة للرئيس السادات، في حالة من الفرحة العارمة.


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