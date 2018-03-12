بالفيديو.. لقطات نادرة من زيارة الرئيس السادات للرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأثنين، مقطعًا فيديو يتضمن لقطات حية من زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، للعاصمة الرياض.
وذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، أن هذه المشاهد قد تم تصويرها خلال السبعينات من القران الماضي، فيما تضمن الفيديو مشاهد من استقبال المواطنين بالمملكة للرئيس السادات، في حالة من الفرحة العارمة.
فيديو عالي الوضوح لزيارة الرئيس السادات للرياض في السبعينات ..#الرياض #الرياض_الان #مصر #السادات pic.twitter.com/NEWJcIeGY3
— مــ جميـل ـاضي (@rakansooltaan) March 11, 2018
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