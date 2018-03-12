بالفيديو.. لقطات نادرة من زيارة الرئيس السادات للرياض

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأثنين، مقطعًا فيديو يتضمن لقطات حية من زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، للعاصمة الرياض.

وذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، أن هذه المشاهد قد تم تصويرها خلال السبعينات من القران الماضي، فيما تضمن الفيديو مشاهد من استقبال المواطنين بالمملكة للرئيس السادات، في حالة من الفرحة العارمة.