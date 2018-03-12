خليجية تتعرض للابتزاز من مصري.. الأموال مقابل عدم التشهير

القاهرة(صدى):

اتهمت فتاة تحمل جنسية خليجية بالقاهرة، شاباً مصرياً بابتزازها عبر تهديدها بنشر صوراً شخصية لها، كان قد حصل عليها منا بموجب علاقة صداقة قوية كانت تربطهما.

وتفصيلاً، تقدَّمت الفتاة الخليجية، ببلاغاً إلى قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، أوضحت فيه أن علاقة صداقة قوية نشأت بينها وبين شاب مصري ” طالب ” ، عبر موقع ” فيس بوك ” .

وأشارت الفتاة في بلاغها، إلى أنه بحكم تلك الصداقة فقد تبادلت مع الشاب صوراً شخصية لكل منهما، إلا أنه قام بعد ذلك بابتزازها بهذه الصور، حيث هددها بأنه سينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حال لم يحصل على أموال منها.

وبيَّنت تحقيقات النيابة، أن المتعم حاول بالفعل ابتزاز الفتاة والحصول على أموال منها مقابل عدم التشهير بها، وقد ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وتم عرضه على النيابة التي قررت إحالته إلى المحاكمة.