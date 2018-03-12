منع استيراد أجهزة كهربائية وتكييفات من مصنع صيني

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن قيام هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، بمنع استيراد أجهزة كهربائية وتكييفات من مصنع AUX الصيني، حيث عدم مطابقته للمواصفات السعودية بالإضافة إلى مخالفات في الجودة والتصنيع.

وأدرجت الهيئة المصنع ضمن القائمة السوداء، بالإضافة إلى التنسيق مع مصلحة الجمارك والجهات المسؤولة لمنع دخول منتجات المصنع عبر المنافذ الجمركية.

ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك لتنفيذ تعليمات وقواعد برنامج كفاءة الطاقة، لضبط المخالفين وتطبيق القوانين، وترشيد استهلاك الطاقة وتوفير التكلفة على المستهلكين.