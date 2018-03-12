” العمل ” تكشف عن إمكانية تقديم إعانة مالية للمصابين بتشوهات شديدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إمكانية تقديم إعانة مالية للحالات المصابة بتشوهات شديدة في المظهر الخارجي، وذلك من خلال التقديم على خدمة تقييم الإعاقة لدراسة الحالة، حيث بيَنت ذلك في ردها على سؤال لسيدة، أمس الأحد، بشأن حالة طفلتها المولودة بشفة أرنبية وشق الحنك.

وأشارت الوزارة، إلى عدم صرف أي مساعدات سنوية لذوي الإعاقة، موضحة أنه من شروط إيواء المسنين في مراكز التأهيل، أن يثبت الفحص الطبي خلوهم من الأمراض السارية والنفسية والعقلية، التي تشكل خطرًا على سلامة المرضى.

كما تضمنت الشروط، إيواء المسنين في مراكز التأهيل في حالة عدم وجود أسرة، أو عدم قدرتها على توفير احتياجاته، كما يشترط أن يكون سعوديًّا بلغ الستين، مع جواز استقبال من كانت أعمارهم أقل في حالة أثبت البحث ذلك.

فيما أكدت ” العمل والتنمية الاجتماعية ” ، على السماح بإضافة عمالة للمنشأة، بشرط ألا يؤثر ذلك على النطاق، لافتة إلى إلزام مختلف المنشآت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، في حال كان صاحب المنشأة غير متفرغ للعمل، ومضافًا إلى أخرى في التأمينات الاجتماعية.