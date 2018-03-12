سيدة تجد صعوبة في الجلوس بعد عملية زرع مؤخرة

واشنطن(صدى):

حذرت إمرأة أمريكية تدعى ” ستار” ، السيدات من عمليات التجميل وخاصة الزرع لمضاعفة حجم الأعضاء ، عقب فشل عملية جراحية خضعت لها لزرع مؤخرة .

حيث أُجبر مذيعي برنامج ” This Morning ” البريطاني على إجراء مقابلة واقفين لاستضافة سيدة تعاني من ألم شديد عند الجلوس.

ظهرت ستار في البرنامج للتحدث عن مخاوفها بعد زراعة مؤخرة لمضاعفة حجمها، وقالت إنها ندمت على قرار الخضوع للعملية الجراحية التي أجرتها قبل 12 أسبوعا.

وأضافت أنها ليست راضية عن النتيجة وتعاني ألما شديدا عند الجلوس بل إن لديها إحساس أن مؤخرتها ستنفجر.

وحذرت ستار الآخرين من الهوس بهذه العملية، حيث لم تدرك مخاطرها وخطورتها.