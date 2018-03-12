وهب حياته لكلبه.. رجل يتجمد وتبتلعه الثلوج

برلين(صدى):

في محاولة لإنقاذ كلبه من الموت، لقى ألماني في العقد الرابع من عمره حتفه؛ أمس الأول، متجمدًا بإحدى البحيرات، بولاية ” ميكلنبورج فوربومرن ” ، شمال شرق البلاد.

وبالتطرق للتفاصيل، ذكر أن الكلب كان يتجول بعد ظهر السبت، فوق بحيرة متجمدة بالقرب من مدينة ” لوبتس ” ، حتى انهارت طبقة الثلج الرقيقة فوق سطح البحرية؛ ليهرع صاحب الكلب لإنقاذه، إلا أنه سقط؛ جراء انهيار طبقة الثلج ولم يتمكن من الخروج.

ويجدر الإشارة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج الكلب وسيّده، من البحيرة المتجمدة بعد اتصال أحد المارة بالشرطة، لكن بعد فوات الأوان؛ إذ فشلت محاولة إعادة التنفس إلى الرجل، فيما كان كلبه أوفر حظًا ونجى من الموت بأعجوبة.