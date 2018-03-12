1.2 مليون خروج نهائي إلكتروني عبر ” أبشر ومقيم ” العام الماضي

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إحصائياتها خلال العام الهجري الماضي 1438هـ، حيث نفذت 23 مليون عملية مختلفة.

وأوضحت المديرية أن العمليات تضمنت 1.186.449 عملية خروج نهائي إلكترونية من خلال نظامي ” أبشر ومقيم “، منها 645.629 تأشيرة عبر أبشر، و 540.820 من خلال نظام مقيم، بينما تم إلغاء 52.956 عملية خروج نهائي أخرى.

وأضافت أن عمليات الخروج والعودة بلغت 7.231.572 عملية، منها 4.181.416 عملية عبر نظام أبشر، و 3.050.156 عبر نظام مقيم، كما تم إلغاء 126.914 عملية أخرى.

كما أشارت إلى أن عمليات تجديد هوية مقيم خلال العام الماضي بلغت 7.714.411 عملية تجديد، وتم تعديل 128,541 مهنة، وتم إنجاز 1,027,530 عملية إصدار جديد لهوية مقيم منها 624,327 عبر أبشر، و 403,203 من خلال نظام مقيم للخدمات الإلكترونية، بينما بلغت عمليات بلاغ التغيب للعمالة عن العمل 38.679 ألف عملية.

وفيما يخص عمليات إصدار وتجديد الجواز السعودي فقد تم إصدار 155,301 ألف جواز جديد عبر نظام أبشر وتجديد 444,845 جواز آخر وبلغت عمليات إصدار تصاريح السفر الإلكترونية 572,325 تصريح سفر للتابعين.