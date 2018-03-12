إصابة ” كين ” و ” أغويرو ” تحمل الخير لـ ” صلاح “

ماجد محمد(صدى):

جاءت إصابة لاعب توتنها هاري كين، ولاعب السيتي سيرجيو أغويرو؛ لتكون بمثابة نبأ سعيد لنجم ليفربول محمد صلاح المنطلق بسرعة الصاروخ، والمطور دائمًا من أداؤه.

ويعتبر ” صلاح ” الفرعون المصري المستفيد من إصابة ” كين ” ، و ” أغويرو ” ، حيث تفسح تلك الإصابة المجال لنجم ليفربول ليغرد بعيدًا بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الأول بالتساوي مع نجم توتنهام برصيد 24 هدفًا، بينما يحل أغويرو في المركز الـ 3 برصيد 21 هدف.

وكان ” كين ” أصيب فى كاحل القدم اليمنى خلال مباراة فريقه أمام بورنموث، ببينما أعلن أغويرو عن إصابته فى التدريبات، وغيابه عن مواجهة ستوك سيتي.