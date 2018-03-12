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بالتفاصيل.. إنجازات ” تركي آل الشيخ ” تتفوق على تاريخ ” تميم ” بأكمله

بالتفاصيل.. إنجازات ” تركي آل الشيخ ” تتفوق على تاريخ ” تميم ” بأكمله
نواف السالم(صدى):

بالنظر إلى إنجازات المستشار تركي آل الشيخ منذ توليه رئاسة الهيئة العامة للرياضة ، نجد أنها تجاوزت المستويات والتوقعات، وبمقارنتها بتاريخ أمير قطر، يتفوق آل الشيخ.

فبتفنيد ما يفعله أمير قطر، تجد أنه يشرف على شعب يبلغ عدده 300 ألف مواطن ، وقناة الجزيرة المحرضة للأكاذيب، كما أنه يواجه عزلة عربية ودولية، وكره شعبي عميق من الدول العربية، بسبب دعمه للفساد ، وإثارة الفتن، بالإضافة إلى أنه يستضيف الفرق الإسرائيلية بالمسابقات الرياضية بالدوحة.

أما بالنظر لإنجازات آل الشيخ ، فيبلغ عدد الجماهير الحاضرة للمسابقات الرياضية 6 مليون مشجع، كما يحظى بالكثير من العلاقات المميزة مع الرموز والقادة في شتى أنحاء العالم.

ويحظي بعلاقات شعبية وجماهيرية، ويحارب الفساد ، كما تجدر الإشارة إلى أنه رفض مشاركة الفريق الاسرائيلي في بطولة الشطرنج.

 


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