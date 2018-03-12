فتاة تقتلع عينيها تحت تأثير المخدرات

متابعات(صدى):

تسببت المخدرات في وصول فتاة عشرينية لمرحلة متدهورة، حيث أقدمت على اقتلاع عينيها بيدها تحت تأثير ” الهلوسة ” بسبب مخدر الميثادون الكريستالي.

وتم العثور على الفتاة بالقرب من كنيسة بساوث كارولينا بالولايات المتحدة، وهي تصرخ وتمسك بمقلة عينيها في يدها، قبل أن يقيدوها.

ودفعت الإبهام والسبابة والوسطى في كلتا العينين وأمسكت بالمقلتين ولففت ايديها وسحبت حتى اقتلعتهما.

وتمكن ضباط الشرطة من تهدئتها قبل نقلها إلى المستشفى، ويعتقد الأطباء أن العقار الذي تعاطته كان ملوثًا بمواد كيميائية أخرى ما تسبب في إصابتها بالهلوسة التي سمعت فيها أصوات تقول لها أن ” تضحي بعينيها ” حتى تتمكن من الوصول إلى الجنة.

وأصيبت الفتاة العشرينية بالعمى تمامًا وتواجه طريقًا طويلًا للتعافي الكامل، ويؤكد الأطباء أن حالتها تتحسن تدريجيًا.