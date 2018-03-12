فتاة تقتلع عينيها تحت تأثير المخدرات
تسببت المخدرات في وصول فتاة عشرينية لمرحلة متدهورة، حيث أقدمت على اقتلاع عينيها بيدها تحت تأثير ” الهلوسة ” بسبب مخدر الميثادون الكريستالي.
وتم العثور على الفتاة بالقرب من كنيسة بساوث كارولينا بالولايات المتحدة، وهي تصرخ وتمسك بمقلة عينيها في يدها، قبل أن يقيدوها.
ودفعت الإبهام والسبابة والوسطى في كلتا العينين وأمسكت بالمقلتين ولففت ايديها وسحبت حتى اقتلعتهما.
وتمكن ضباط الشرطة من تهدئتها قبل نقلها إلى المستشفى، ويعتقد الأطباء أن العقار الذي تعاطته كان ملوثًا بمواد كيميائية أخرى ما تسبب في إصابتها بالهلوسة التي سمعت فيها أصوات تقول لها أن ” تضحي بعينيها ” حتى تتمكن من الوصول إلى الجنة.
وأصيبت الفتاة العشرينية بالعمى تمامًا وتواجه طريقًا طويلًا للتعافي الكامل، ويؤكد الأطباء أن حالتها تتحسن تدريجيًا.
تميم[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم عليك بمن يصنعها ومن يروجها ياعزيز ياحكيم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2784 ] نشر منذ 1 ساعة
اغلب المخدرات التي تروج في الشرق الأوسط مغشوشه-فمثلا الهيروين يتم خلط زجاج اللمبات بعد طحنه به-ويتم استنشاقه من قبل المدمن وعند ما يفيق يحس بالالم في جيوبه الانفيه بسبب جروح الزجاج ونلاحظه يحك انفه بقوه من الألم ثم يذهب سريعا للمروج للشراء لتخفيف الألم وهكذا حتى يصبح من كبار المدمنين-كذلك حبوب الكبتاجون المصنعه في تركيا ولبنان وسوريا وايران يتم خلطها بمهلوسات ومواد كيميائيه شديده لتدمير شباب السعوديه بالخص-وكذلك يتم أحيانا خلط مادة الدقيق الأبيض معها لتكون كميات كبيره والمدمن يحتاج لاكثر من حبه لكي يشعر بالنشوه الزائله والزائفه-اصبحت حرب للتدمير – اجارنا واياكم منها-