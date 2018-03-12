سعودية سحرت جمهور ” ذا فويس ” بابتسامتها رغم عدم قبول اللجنة لها

نورة الشهري (صدى):

ندمت الفنانة أحلام، لعدم اختيارها الفتاة السعودية سارة العبدالله، إذ شاركت سارة في المراحل النهائية من برنامج “ذا فويس” من مرحلة الصوت وبس، وظهرت على المسرح وهي تغني للراحلة ذكرى “إلين اليوم”.

ولم تحصل سارة على قبول لجنة التحكيم رغم ظهورها بابتسامة جذابة وتمكنها وثقتها بنفسها أثناء غنائها على المسرح، مما جعل أحلام تندم لعدم اختيارها.

فيما أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم بسبب عدم اختيارها لكون صوتها جميل ومميز على حد وصفهم، بينما رأى البعض أنها لم تكن موفقة في اختيار الأغنية رغم جمال صوتها وأدائها الرائع، في حين تساءل مهتمون بالفن عن مكانة سارة من الساحة الغنائية السعودية.