” هدف ” يعلن آخر موعد للتقديم على ” حافز للاستقرار الوظيفي “

علي العنزي(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” عن آخر موعد للتقديم على برنامج حافز للاستقرار الوظيفي، على أن يكون في 31 مارس الجاري.

ويدعم ” حافز للاستقرار الوظيفي ” استمرار الموظف على رأس عمله، ويساعده في تطوير مهاراته الوظيفية وصَقْل خبراته المهنية، الأمر الذي يحقق استقرارا وظيفيا للموظف وثباتا في أعمال المنشأة في آن واحد.

كما يحصل الموظف على حافز مادي وآخر تدريبي من ” هدف “، وذلك في نهاية السنة الأولى والسنة الثانية من عمله الجاد والمستمر داخل المنشأة.

يذكر أن وزارة العمل قد أعلنت مؤخرًا عن إيقاف البرنامج في 31 ديسمبر الماضي مع منح مهلة 3 شهور للتقديم، في إطار الإصلاحات الجارية على مختلف البرامج.