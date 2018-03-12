القبض على مقيم سرق 135 ألف ريال من عميل أحد البنوك بجدة

نايف السالم(صدى):

ألقت قوات البحث الجنائي بمركز شرطة النزهة القبض على مقيم من جنسية تشادية؛ كان قد سرق أحد عملاء البنوك بعد متابعته والترصد له.

وكشفت المصادر أن البحث الجنائي تمكَّن من الإطاحة بمقيم من جنسية تشادية؛ كان قد ترصد لمواطن، وتابعه حينما سحب 135 ألفًا من البنك، وذهب بسيارته لمنزله، وترك المبلغ داخل السيارة؛ فقام اللص بكسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ.

وبيَّنت المصادر أنه بعد جمع معلومات عن اللص تم التعرف على هوية الجاني؛ وتم الإطاحة به في وقت قياسي من وقوع عملية السرقة.

يُشار إلى أن الجهات الأمنية بجدة أطاحت بالعديد من التشكيلات العصابية من جنسيات إفريقية أو عربية؛ تقوم بسرقة عملاء البنوك عن طريق متابعتهم والترصد لهم.