والدة ضحية تطبيق ” أولكس ” مصر تكشف تفاصيل جديدة عن ابنها

القاهرة(صدى):

كشفت كاميليا خفاجي، والدة ضحية تطبيق التسويق الإلكتروني “أولكس”، معلومات جديدة عن ابنها الذي قتلها شخصين بمنطقة مصر الجديدة بعدما أقناعاه بأنهما لديهما لاب توب يريدان بيعه له.

وقالت الأم إن ابنها محمد كان يدخر من مصروفه حتى يستطيع شراء ” لاب توب ” وحسبي الله ونعم الوكيل.. ابني كان فرحان أثناء ذهابه لشراء الـ لاب توب ” .

وأضافت ” الأم ” خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “ يحدث في مصر ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر” ابني كان “بيحوش” وحرم نفسه من أشياء كثيرة علشان يشتري الـ”لاب توب” لافتة إلى أنها باعت جزءا من الذهب الخاص بها حتى يتمكن ابنها من شراء الـ “ لاب توب ” .

وأشارت إلى أن المتهمين بمقتل ابنها أغروه بخفض سعر “ لاب توب ” لاستدراجه لافتة إلى أنه أخفى عن والده موعد ذهابه لشراء الـ” لاب توب” لأنه كان في وقت متأخر وخوفا من اعتراضه.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على طالب جامعي جثة هامدة إثر إصابته بعدة طعنات وتبين أن طالبين قاما باستدراجه عن طريق موقع تسوق إلكتروني شهير بعد إيهامه ببيع جهاز ” لاب توب ” له بسعر مخفض وعند ذهابه قاما بقتله واستوليا على مبلغ 25 ألف جنيه كان بحوزته.