الحوثيون يرفعون شعار النهب والتهريب في اليمن

فهمي محمد(صدى):

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة الى ممارسة الضغوط على مليشيا الحوثى ‏الانقلابية المدعومة من إيران لوضع آلية تسمح بجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين فى ‏المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافى مع الممثل المقيم للأمم ‏المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الجديد فى اليمن ليز جراندى ، بالعاصمة السعودية الرياض.

في سياق متصل، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن ‏مليشيا الحوثى المدعومة من إيران تمارس أعمال التهريب ‏لزعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الجوار.‏

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمنى مع محافظ مدينة المهرة اليمنية راجح باكريت، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث شدد على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية وقطع ‏دابر التهريب بمختلف طرقه ووسائله ‏التى تحاول مليشيا الحوثى الانقلابية سلكها عبر ‏وسائلها وأدواتها الرخيصة.