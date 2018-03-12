الحوثيون يرفعون شعار النهب والتهريب في اليمن
دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة الى ممارسة الضغوط على مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران لوضع آلية تسمح بجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين فى المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافى مع الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الجديد فى اليمن ليز جراندى ، بالعاصمة السعودية الرياض.
في سياق متصل، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن مليشيا الحوثى المدعومة من إيران تمارس أعمال التهريب لزعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الجوار.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمنى مع محافظ مدينة المهرة اليمنية راجح باكريت، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث شدد على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية وقطع دابر التهريب بمختلف طرقه ووسائله التى تحاول مليشيا الحوثى الانقلابية سلكها عبر وسائلها وأدواتها الرخيصة.
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