الأرصاد: انخفاض الحرارة على بعض المناطق

حمود العنزي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤثر في مدى الرؤية الافقية على وسط وشرق المملكة يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على اجزاء من منطقتي الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 16-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.