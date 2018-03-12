اليوم.. ” العمومية السادسة ” للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل

حسين العلي (صدى):

تعقد اليوم الأثنين، الجمعية العمومية العادية السادسة للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في دورته الثانية، في جدة، لعرض تقرير أعمال المجلس وعرض التقارير المالية للمجلس مع أعضاء مجلس الإدارة ومدراء عموم وملاك الشركات والمؤسسات التي تمثل القطاع، في حضور ممثلي وزارة الحج والعمرة بصفتها المظلة الأم لجميع أنشطة القطاع.

وتُطرح خلال الجمعية عدة محاور يتم التصويت عليها من قبل المخولين بالتصويت، بالإضافة إلى مساحة للمشاركات التي تخدم القطاع في مهمته الشريفة – خدمة حجاج بيت الله العتيق.

ومن جانبه قال رئيس المجلس عبد الرحمن الحقباني: ” تأتي فكرة الجمعية العمومية من مبدأ الشورى الذي هو نظام إسلامي يوحد الصفوف ويعكس رأي الجماعة بهدف الوصول إلى الفائدة العظمى لقطاع خدمة حجاج الداخل “.

وأضاف : ” في هذه الجمعية العمومية السادسة يسعى مجلس الإدارة – الذي يعد أول مجلس منتخب من قبل القطاع – إلى إضافة نقلة نوعية من حيث الطرح، والأفكار، والإرتقاء بمستوى الخدمات، ومن حيث اتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات للالتقاء بمزودي الخدمات المكملة لنشاطاتهم في معرض مصاحب للجمعية “.

الجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل يمثل عبر مجلس الإدارة وأمانته العامة عدد 194 شركة ومؤسسة تخدم حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة العربية السعودية، الذين يقارب عددهم ثلاثمائة ألف حاج، وهذا ما يجعل دور المجلس التنسيقي بالغ الأهمية والتأثير في خدمة الشعيرة الخامسة في الدين الإسلامي الحنيف.