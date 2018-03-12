أبرزها الرشوة والتزوير .. 10 جرائم جنائية تشملها مكافحة الفساد

علي القحطاني (صدى):

قال قانونيون إن هناك جملة من الجرائم الجنائية المرتبطة والمتداخلة مع قضايا الفساد.

وأضاف القانونيون أن من أبرز تلك الجرائم “الفساد الوظيفي، والتي تشمل: التزوير، الرشوة، التلاعب بالأنظمة، التلاعب بالتعليمات، الاحتيال المالي، الغش التجاري، التستر التجاري، التكسب من الوظيفة العامة، سوء استخدام السلطة، النصب”، وهي جرائم فساد مرتبطة عادة بجريمة غسل أموال لإضفاء شرعية حول الأموال المكتسبة، فضلا عن تداخل قضايا غسل الأموال بالإرهاب.

وتابع القانونيون أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، بمثابة خطوة مهمة لمحاربة الفساد وصيانة للمال العام وحفظ أموال الوطن والمواطن.