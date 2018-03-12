محلل طقس يحذر المعلمين من التقلبات الجوية خلال الشهرين المقبلين
حذر محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية وعضو في لجنة تسمية الحالات المناخية بالسعوديه زياد الجهني المعلمين والمعلمات من غزارة الأمطار والموجات الغبارية القادمة خلال الشهرين القادمين ، مطالبا بسرعة الانتهاء من المناهج الدراسية .
وقال الجهني ، عبر حسابه بموقع ” تويتر ” : ” أنصح إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات بسرعة إنجاز المنهج الدراسي تحسباً لأيام تعليق الدراسة المتوقعة خلال الشهرين القادمين ، تبقّى عن الاختبارات النهائية شهر ونصف تقريباً وتعتبر في أغزر فترات السنة أمطاراً وأشدها في موجات الغبار “.
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