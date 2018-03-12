محلل طقس يحذر المعلمين من التقلبات الجوية خلال الشهرين المقبلين

عادل الحربي (صدى):

حذر محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية وعضو في لجنة تسمية الحالات المناخية بالسعوديه زياد الجهني المعلمين والمعلمات من غزارة الأمطار والموجات الغبارية القادمة خلال الشهرين القادمين ، مطالبا بسرعة الانتهاء من المناهج الدراسية .

وقال الجهني ، عبر حسابه بموقع ” تويتر ” : ” أنصح إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات بسرعة إنجاز المنهج الدراسي تحسباً لأيام تعليق الدراسة المتوقعة خلال الشهرين القادمين ، تبقّى عن الاختبارات النهائية شهر ونصف تقريباً وتعتبر في أغزر فترات السنة أمطاراً وأشدها في موجات الغبار “.