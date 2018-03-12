ملياردير: ” المال لايجلب السعادة “

متابعات(صدى):

أكد الملياردير ” وارن بافيت ” المصنف كثالث أثرياء العالم أن المال لا يجلب السعادة، وأنه عاش في قمة السعادة حينما كان يمتلك 10 آلاف دولار فقط.

وأوضح بافيت والذي تتجاوز ثروته حالياً الـ 91 مليار دولار، أن مضاعفة الثروات وتضخم الأرصدة، لن يجعل صاحبها أكثر سعادة، لافتًا إلى أنه كان أكثر سعادة حين كان أقل ثراء بكثير مما هو عليه الآن.

وقال في حواره مع قناة ” CNBC ” : ” الناس يعتقدون أن امتلاكهم المزيد من الأموال سيجعلهم أكثر سعادة، بينما كنت سعيدا وأنا أملك 10 آلاف دولار، كنت استمتع كثيرا ” ، مضيفًا : ” إذا لم تكن سعيداً وأنت تملك 100 ألف دولار، فلا تعتقد أن مليون دولار سيجعلك أكثر سعادة “.

وتابع : ” فحتى وإن تمكنت من تحقيق المليون دولار، ستختفي سعادتك حين تنظر حولك وتجد من يملك مليوني دولار، مشيراً إلى أنه عوض انتظار المرء تكوينه لثروة لتحقيق السعادة، يمكن الاستمتاع بالحياة ومباهجها خلال رحلة تحقيق الثراء “.