ملياردير: ” المال لايجلب السعادة “
أكد الملياردير ” وارن بافيت ” المصنف كثالث أثرياء العالم أن المال لا يجلب السعادة، وأنه عاش في قمة السعادة حينما كان يمتلك 10 آلاف دولار فقط.
وأوضح بافيت والذي تتجاوز ثروته حالياً الـ 91 مليار دولار، أن مضاعفة الثروات وتضخم الأرصدة، لن يجعل صاحبها أكثر سعادة، لافتًا إلى أنه كان أكثر سعادة حين كان أقل ثراء بكثير مما هو عليه الآن.
وقال في حواره مع قناة ” CNBC ” : ” الناس يعتقدون أن امتلاكهم المزيد من الأموال سيجعلهم أكثر سعادة، بينما كنت سعيدا وأنا أملك 10 آلاف دولار، كنت استمتع كثيرا ” ، مضيفًا : ” إذا لم تكن سعيداً وأنت تملك 100 ألف دولار، فلا تعتقد أن مليون دولار سيجعلك أكثر سعادة “.
وتابع : ” فحتى وإن تمكنت من تحقيق المليون دولار، ستختفي سعادتك حين تنظر حولك وتجد من يملك مليوني دولار، مشيراً إلى أنه عوض انتظار المرء تكوينه لثروة لتحقيق السعادة، يمكن الاستمتاع بالحياة ومباهجها خلال رحلة تحقيق الثراء “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16101 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت لست سعيد برغم من الاموال التي تملكها لانك لا تعرف تصرفها فيما يعود عليك بالسعاده
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب عطني ال 91 مليار ودي اشوف صح كلامك والا لا
ي رجال مية ريال وحسني ميته سعاده ودي اروح اشتري فيها خاصه ل اخواني…
😆
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 1 ساعة
رايك ويمثلك،والآراء قد تختلف.
وهذ قول الله تعالى :- من قبل أكثر من 1400 عام :_(( المال والبنون زينة الحياة الدنيا))
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2781 ] نشر منذ 43 دقيقة
سمعت اللقاء معه:
يقول ان المال لايجلب السعاده اذا استعبدك وسار هوا سيدك -وبذلك تشعر انك تجدمه ولا يخدمك-
وقال
لأشعر بالسعاده ان وقتي اصبح ممل روتيني اجمع المال ولا استمتع به
وقال
عندما كنت املك عشره الاف -كنت اذهب حيثما اريد وافكر كيف انفق منها ولا تشغل تفكيري –
ويقول اذا اصبح كل تفكيرك كيف تجمع المال وتكون ثروه فلن تشعر بالسعاده
😃😃[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 27 دقيقة
من أكذب ما قرأت ..