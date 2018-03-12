رد ناري من ” الهيل ” على إدعاءات قطر في ” ما خفي أعظم 2 “

الدوحة(صدى):

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، أن نظام الحمدين سيزول، والأمر لا يعدوا كونه مجرد وقت فقط، وذلك بعدما شاهد الجزء الثاني من برنامج “ما خفي أعظم”، الذي تُذيعه قناة الجزيرة القطرية.

وكتب الهيل، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين ، قائلا:”بعد مشاهدتي برنامج ما خفي أعظم الجزء الثاني ازددت إيمانا وثقة ويقينا بأن تنظيم الحمدين إلى زوال بإذن الله والمسألة هي التوقيت فقط”.

وأضاف، ” بيّن البرنامج مدى خسة أساليب تنظيم الحمدين من افتراء وكذب وتشبيح واختطاف والتجسس في الدول الأخرى وأمور كثيرة ، فضحوا أنفسهم بأنفسهم لذلك سيهلكون بإذن الله”.

واختتم الهيل حديثه بالقول: “حاول تنظيم الحمدين إيصال رساله”بالافتراء” إلى المعارضة القطرية عبر برنامج ما خفي أعظم الجزء الثاني مرادها أن دول المقاطعة تخون وتغدر وعلينا بقبول نار تميم وغدره وكذبه ،لأنه وعن تجربتي الشخصية تميم أعطاني وجهه وغدر بي وسجنني لذلك لا أثق في تميم أو تنظيم الحمدين أو من يمثلهم بتاتا!!”.