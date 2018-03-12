بالفيديو.. الدلافين تمارس كرة القدم احتفالا باقتراب نهائيات كأس العالم

علي القحطاني (صدى):

احتفلت مدينة سوشي الروسية، ببدء العد التنازلي لكأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في روسيا خلال شهر يونيو المقبل.

وقدمت المدينة عروضا رائعة لدلافين تمارس كرة القدم بطريقة فريدة، تفاعل معها الجمهور بحماس.

واستمرت الدلافين في اللعب بالكرة، والقفز عبر الأطواق وعروض الحركات الأكروباتية و القفز في الهواء والرقص على أنغام الموسيقى.

وستشهد المدينة 6 عروض للدلافين في ملعب فيشت، الذي تم تجديده حديثا في جزء من احتفالات كأس العالم لكرة القدم، وقد عرفت المدينة بتقديمها لأبرز الاحتفالات في مختلف المناسبات الرياضية.

يذكر أن مباريات كأس العالم ستبدأ في الرابع عشر من يونيو من العام الجاري.