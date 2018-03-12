مواطنة تستغيث لإنقاذ ابنتها من عنف زوجة أبيها..و ” العمل ” تتفاعل
استغاثت مواطنة بمكة المكرمة لإنقاذ ابنتها من تعنيف زوجة أبيها ،وضربها الشديد لها.
وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الاستغاثة، بعدما نشرت الأم صورًا تظهر العنف الذي تعرضت له الفتاة، وآثار الجروح والكدمات بجسدها.
وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث باسم الوزارة، ان وحدة الحماية الاجتماعية في مكة باشرت حالفة الإبنة ” إيلاف الغامدي “، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الحالة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة إلا بالله.
بأي ذنب تعاقب هالمسكينة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16101 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
مشكلة زوجة الاب مع ابناء الزوجه السابقه متكرره منذو القدم الا من رحم ربي
العتيبي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ليش ماتكون هذي المشاكل من تخطيط الام لضغظ على الاب وافتعال المشاكل لاخذ الحضانة من الاب بطريقة كيد النساء
العتيبي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 55 دقيقة
العنف لايبرر ولاكن لماذ لاتكون الام السبب وذلك بتحريض البنت لافتعال المشاكل و اضهار الاب وزوجة الاب بصورة الشرير القاتل وهذا ليس مستغرب على اغلب الحريم في فعل كل مايوذي طليقها والشواهد كثيرة
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1850 ] نشر منذ 37 دقيقة
حتى لو حصل ياعتيبي ماوصل ان تؤذي البنت ف جسدها …ولاهي عذر ولا مبرر لفعل زوجة الاب..كل من كسب جناية يتعاقب وانا خوك الانفس معصومة ..
slman[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 16 دقيقة
الافضل على الاب لراحة نفسه وباله ان يجعل ابنائه عد امهم طليقته وياخذهم وقت مايكون عنده وقت منا سب له ولكن بعض المطلقات يسببون في الابناء كرها شديدا على والدهم ويلاحظ هذا فيهم من تغير سلوكياتهم وتعاملهم معه
محمد سعد[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 10 دقائق
يتضح من القصة مايلي :
– الام مطلقة او ارملة والاقرب مطلقه
– الام تسكن وتعيش في منزل الاب وزوجته
– معيشه وسكن مشترك
– ربما المنزل صغير وسكانه كثير
وهذي نتائج الطلاق الي الحريم وللبراليين يشجعون النساء عليه وعلى التمرد على ازواجهم وماينتج عنه من تشرد للاطفال وتعرضهم للعنف والان مشكلتهم تختصر فيما يلي :
1/ كل وحده من الحريم تبغى تضيق على الثانيه وتحس انها احق بوجودها في هذا المنزل
2/ زوجة الاب تنظر الى اطفال بنت الاب بأنهم كلفوهم ماديا وزاحموهم في منزلهم
3/ الغيرة القوية والحسد وخاصة اذا وجدت بنت الاب ان زوجة الاب تلقى الاهتمام من ابيها ، او العكس في حال وجدت زوجة الاب ان زوجها يهتم بأبناء بنته
4- صغر المنزل ووجود اطفال ليس اخوة فيه يولد نوع من الضغط في الاسرة
6- الشحن المستمر بين النساء ضد بعضهم البعض وامام اطفالهم مما يؤثر على علاقة الاطفال وتجريدهم من طفولتهم واشراكهم في الشر
* لذلك سكن البنت في منزل ابيها وهي معها اطفال غير صحي تماما وسوف تضيق بهم الارض الحل ابعادهم عن بعض