مواطنة تستغيث لإنقاذ ابنتها من عنف زوجة أبيها..و ” العمل ” تتفاعل

نايف السالم(صدى):

استغاثت مواطنة بمكة المكرمة لإنقاذ ابنتها من تعنيف زوجة أبيها ،وضربها الشديد لها.

وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الاستغاثة، بعدما نشرت الأم صورًا تظهر العنف الذي تعرضت له الفتاة، وآثار الجروح والكدمات بجسدها.

وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث باسم الوزارة، ان وحدة الحماية الاجتماعية في مكة باشرت حالفة الإبنة ” إيلاف الغامدي “، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الحالة.