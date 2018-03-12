زوجات نجوم المنتخب الإنجليزي مهددات بالحرمان من حضور كأس العالم

نواف السالم(صدى):

على خلفية مقتل الجاسوس سيرجى سكريبال، الكولونيل السابق في المخابرات ، هو وابنته في الرابع من مارس الجاري بمدينة ساليسبري الإنجليزية، أصبح حضور زوجات نجوم المنتخب الإنجليزى لكرة القدم، لمباريات كأس العالم روسيا 2018، مهددًا.

وتخطط زوجات اللاعبين للسفر لروسيا لمتابعة مباريات أزواجهم ودعمهم خلال منافسات المونديال، رغم المخاوف الأمنية، ولكنهم سيقيمون فى فندق يبعد بمسافة قدرها 30 ميلاً عن فندق إقامة المنتخب الانجليزي، بحسب صحيفة ” ذا صن “.

ومن جانبه يؤكد مدرب المنتخب الإنجليزي ” جاريث ساوثجيت ” أن تواجد زوجات اللاعبين في المدرجات وزيارتهن للاعبين في أوقات محددة عقب التدريبات والمباريات، يمثل عاملاً مهمًا فى نجاح الفريق بمنافسات المونديال.