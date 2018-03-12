هجوم بسكين أمام مقر سفير إيران في فيينا ومقتل المهاجم

فيينا(صدى):

أعلنت الشرطة النمساوية، مساء أمس الأحد، حدوث هجوم بسكين أمام مقر إقامة السفير الإيراني في فيينا، مشيرة إلي أنه تم قتل المهاجم.

وكان مبنى السفارة الإيرانية في لندن، قد تعرض لهجوم مماثل من قبل محتجون غاضبون؛ احتجاجًا على اعتقال حسين الشيرازي، نجل المرجع الشيعي صادق الشيرازي، وأنزل المحتجون العَلَم الإيراني، وهتفوا ضد المرشد الأعلى في إيران “خامنئي”، واتهموا المسؤولين الإيرانيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ وطالبوا بمحاكمتهم.

كما شهدت مدينة كربلاء، الأربعاء الماضي مظاهرات أمام القنصلية الإيرانية احتجاجًا على اعتقال رجل الدين الشيعي آية الله حسين الشيرازي في قم بأمر من “خامنئي”، بينما ردد عدد من الأهالي، بينهم رجال دين شيعة، شعار الموت لولاية الفقيه في كربلاء.