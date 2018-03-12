اليوم.. الهلال يآمل في إعادة الأمجاد بآسيا عبر بوابة الريان

نواف السالم(صدى):

يلتقي اليوم الإثنين، فريقا الهلال والريان القطري في مواجهة قوية اليوم على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من مافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018.

ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الرابع والأخير فيما يأتي الريان ثاني الترتيب.

ويسعى الهلال إلى كسب المواجهة والدخول في صلب المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها الاستقلال الإيراني مع ضيفه العين الإماراتي على ملعب آزادي في طهران.

ويتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 لكل من الريان والعين ونقطتين للهلال.

وتُقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 2 إبريل، حيث يتقابل العين مع الهلال في العين، والاستقلال مع الريان في طهران.

وشهدت الجولة الثالثة تعادل الهلال مع الريان 1-1 في الرياض، والعين مع الاستقلال 2-2 في العين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16 الذي تُقام مبارياته خلال شهر مايو المقبل.