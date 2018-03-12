توقعات وزير الطاقة حول الطرح الأولي لاكتتاب ” أرامكو “

عادل الحربي (صدى):

توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد الفالح، أنه من الممكن تأجيل عملية الطرح العام الأولي لاكتتاب أرامكو حتى عام 2019، وذلك بعد أن كان مقرراً له النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما جاء متماشياً مع تصريحات بعض المسؤولين والذين أكدوا احتمالية تأجيل الاكتتاب.

وأوضح الفالح، خلال لقائه مع شبكة بلومبيرج الأمريكية، أن ” من 31 ديسمبر إلى 1 يناير لن تتغير قيمة المملكة، لذلك لا أرى هذا الموعد النهائي الذي تُشير إليه على أنه أمر مهم “.

وأشار إلى أن الأمور الحقيقية في الاكتتاب هي أنه سيحدث بشكل فعلي وستكون بورصة تداول في المملكة السوق الرئيسي للطرح.