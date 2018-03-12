المعارضة القطرية: ” تميم مارحم نفسه كيف يبغى الشعب يرحمه “

الدوحة(صدى):

استنكر المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم الأثنين، من قيام مراسل قناة الجزيرة القطرية بتوجيه سؤال ” متى تتوقفون عن تفجير المدنيين في اليمن يا أمير محمد؟ ” لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله.

وقال الهيل في تغريدة له : ” تميم مارحم نفسه كيف يبغي الشعب يرحمه؟ اذا تميم يهد كلابه على سمو الأمير محمد بن سلمان، اذا سمو الأمير محمد بن سلمان عداها فالشعب السعودي ماراح يعديها “.

وأضاف : ” حتى أهل قطر الأصليين لايقبلون أن إخونجي مرتزق يسيء بهذا الاسلوب، عموما الوعد قدام “.

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