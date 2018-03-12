قصيدة للإشادة بإنجازات ولي العهد الداخلية والخارجية

عادل الحربي (صدى):

قام القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة، الشيخ يوسف الغامدي، بكتابة قصيدة تزامنًا مع الجولة الخارجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- وعودته إلى أرض الوطن.

وثمن القاضي الغامدي خلال القصيدة إنجازات ولي العهد الداخلية والخارجية.

وجاء نص القصيدة كالتالي:

يا سيدي أقلع بنا للحالمين

الصامدين الطامحين الشامخين

يا سيدي نسل الصقور ومن رعوا

مجدًا عظيمًا رغم كيد الحاسدين

جعلوا كتاب الله منهج سيرهم

وبحزمهم كانوا دروع المسلمين

وأتيت أنت مكملاً لمسيرة

ترقى بشعبك في سماء المبدعين

بذلاً وإنجازًا ورؤية قائد

في همة وعزيمة لا لا تلين

يا عادلاً لم يخشَ من أحد سوى

مولاه ذي الإحسان والفضل المتين

خذنا يمينك لا نريد سوى الفدا

لولاة أمر هم لنا الوطن الأمين

يا ابن سلمان مليك عريننا

لك سامعون وطائعون ومخلصون

ولاك ربي العهد في بلد به

أغلى وأشرف مقصد للعالمين

فبدأت تكمل منهجًا بروية

بدؤوه أبناء السعود الأولون

أسست للدين العظيم بفطنة

مستكملاً تأسيس مَن في الخالدين

صوت بكل شجاعة وبسالة

ربط اللجام على فم المتطرفين

سنعود للإسلام في وسطية

وتطور نثري حضارات السنين

عزم وإقدام ووجهة حازم

لن يلتفت أبدًا لقدح الجاهلين

فرعاك ربي يا محمد منبرًا

فيه التميز يجمع المتألقين

خذنا بعالمك الجميل لننطلق

أقلع بنا يا سيدي للحالمين