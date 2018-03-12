طبيب يؤكد إمكانية زواج مريض الإيدز من غير مصابة للإنجاب

علي القحطاني (صدى):

حذر ‏استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، من أن المنطقة العربية أكثر المناطق التي يزداد بها مرض الإيدز بسبب التعامل الخاطئ مع المرض وإعطائه أكبر من حجمه.

وأوضح باهبري أن مريض الإيدز يستطيع أن يتزوج من غير مصابة لإنجاب الأطفال، مشيرًا إلى أن دراسات من دول عدة، شملت 15 ألف مريض مصابين بالإيدز، كانوا على علاقة زوجية جنسية كاملة على مدار 8 سنوات، وبلغت نسبة المرضى الذين كانوا مصابين ونقلوا المرض لغير المصابين صفرًا .

ولفت باهبري إلى أن مريض الإيدز إذا وجد فتاة مصابة أو غير مصابة في العالم كله فمن حقه أن يتزوج إذا كانت موافقة.

وأضاف: ” نحن الأطباء لا نمنع هذا الزواج، ونسمح به، ولو سألنا شيخ نقول له راضون؛ لأن العلم يقول ليس هناك خطورة أو مشكلة، فالإيدز علاجه الآن أصبح مثل علاج السكر؛ إذ يتناول المريض حبة واحدة في اليوم “.

وأشار إلى أن الأدوية غالية لكن المملكة تقدم أحدثها في العالم مجانًا لكل مواطن، موضحًا أن القانون في المملكة بخصوص زواج المصابين بمرض الإيدز ينص على أنه إذا أراد المصاب أن يتزوج سعودية فيجب أن تكون مصابة بالمرض، على الرغم من أن هناك نساء غير مصابات في السعودية لديهن استعداد للاقتران والزواج من مصابين بالإيدز “.

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