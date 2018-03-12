تحرش سائق أوبر بفتاة من ذوي الاحتياجات يثير غضب رواد ” تويتر “

حمود العنزي (صدى):

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسما ، يطالب بالقبض على سائق مزعوم في شركة أوبر، التي تقدم خدمة توصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، بعد ظهوره في فيديو قال نشطاء إنه يظهر تحرشًا بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أصدر توجيهًا بسرعة القبض على السائق الذي ظهر في مقطع متداول وهو يحاول التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة .

واشتمل التوجيه ، على ضرورة التحقق من صحة المقطع المتداول ، لتطبيق الإجراءات القانونية بحقه .

وكانت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، قد وثقت مقطعًا يوم أمس الأحد ، تداوله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع ، يوضح تعرضها للتحرش والإيذاء من قبل سائق سيارة أجرة ، أثناء توصيلها .

وعبر النشطاء عبر وسم “#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر”، عن استيائهم وغضبهم الشديدين من تصرف السائق، الذي طالبوا الجهات الأمنية بسرعة إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

أقرأ أيض

بالفيديو.. محاولة سائق التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة